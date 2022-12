Nach Maefferts Einschätzung ist das gesamtgesellschaftliche Klima ein großes Problem: "Schwangerschaftsabbrüche sind noch immer hochstigmatisiert." Diese Stigmatisierung wirke sich sowohl auf die Betroffenen als auch auf die Ärzte und Ärztinnen aus. Dabei gebe es aber auch deutliche regionale Unterschiede: "Ich habe Kolleginnen in Bayern, die können dort keine Schwangerschaftsabbrüche anbieten, weil sonst die anderen Patientinnen wegbleiben." In Berlin wiederum kämen die Leute gerade deswegen in ihre Praxis.