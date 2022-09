Rund 50 Jahre sei es her, so sagt der Sozialpsychologe Klaus Ottomeyer, da hätten Experten begonnen, vor dem Klimawandel und den verheerenden Folgen für die Menschen zu warnen. Interessiert habe das die Gesellschaft kaum. Dabei seien die Gefahren, wie wir heute wüssten, real, eine Angst vor den Folgen der Erderwärmung berechtigt. Das Entscheidende sei also, so sagt Ottomeyer, der Umgang der Menschen mit derartigen Ängsten. Und gerade Realängste würden sehr häufig verleugnet.