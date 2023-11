Von den Impfstoff-Herstellern forderte Gassen einen kombinierten Impfstoff gegen Corona und Influenza. Das wäre für die Praxen am praktischsten, sagte Gassen. Hilfreich wäre zudem, wenn der Impfstoff in Einzeldosen und nicht mehr nur in Sechserpackungen verteilt würde. Hierdurch könnte die Anzahl weggeworfener Dosen verringert werden.