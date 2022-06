Ein Nachmittag im Wartebereich der Kinderklinik im Leipziger Uniklinikum. Eine Ärztin bestellt in der Cafeteria eine Cola – ein junger Vater kramt in seinem Rucksack nach Spielzeug für seinen Sohn. Im Moment ist es hier ruhig. Nachts kann es mit teilweise 100 Notfall-Kindern aber ganz anders aussehen, betont Wieland Kiess. Er ist Direktor der Kinderklinik und sagt: Es fehle so akut Personal, dass Kollegen ihm berichten, einfach nicht mehr zu können.

Die Lage sei sehr ernst, sagt Kiess. "Dieser Mangel ist so stark, dass wir die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten, also schwer kranker Kinder, nur nachgehen können, indem meine Kolleginnen und Kollegen weit über das erträgliche Maß hinaus arbeiten." Das bedeute, dass Oberärzte normale In-Haus-Dienste machen. "Die sind ja eigentlich dafür da, Leute anzuleiten, in besonderen Fällen zu helfen." Es gebe Situationen, in denen der Oberarzt, der eigentlich Rufdienst habe, in der Nacht komplett mitarbeitet – bis morgens um vier Uhr.

Uniklinik Leipzig: Versorgung schwer kranker Kinder ist in Gefahr

Kiess ist genervt, dass er diesen Missstand schon seit Jahren anspricht. Es gebe zwar viele junge Leute, die in Leipzig ihre Facharztausbildung machen wollen. Er bekomme aber nicht genug Stellen zur Verfügung gestellt.

So schlecht wie uns geht es keiner Uni-Kinderklinik. Wieland Kiess Chef der Kinderklinik im Leipziger Uniklinikum

Wieland Kiess, Direktor der Kinderklinik am Leipziger Uniklinikum Bildrechte: UKL/Stefan Straube Die Versorgung aller Kinder kann Kiess deshalb in Zukunft nicht versprechen. "Wenn jetzt noch eine Welle von Infektionskrankheiten im Herbst kommt, können wir möglicherweise schwerstkranke Kinder nicht mehr beatmen oder müssen sie ausfliegen."