Medizinische Versorgung Kommunale Medizinische Versorgungszentren gegen Ärztemangel auf dem Land

04. Februar 2025, 05:00 Uhr

Verschiedene Fachärzte zusammen unter einem Dach – in der DDR wurde dieses Konzept Poliklinik genannt. Diese waren eigene Einrichtungen für die ambulante Behandlung. Seit Beginn der 2000er entstehen wieder ähnliche Strukturen – als Medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ. Im Unterschied zu Polikliniken sind die meisten von ihnen aber in privater Trägerschaft. Seit kurzem gibt es auch MVZ, die in kommunaler Hand sind, etwa in der Oberlausitz. Dort wird Sachsens erstes kommunales MVZ gebaut.