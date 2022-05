Das sagt auch Uwe Gerd Liebert, früherer Chefvirologe der Uniklinik Leipzig. So seien in den vergangenen Jahren diverse Szenarien durchgespielt worden. Vor allem in Bezug auf Influenza-Viren. Außerdem habe man sich: "Um Bakterien gekümmert. Es ist selbstverständlich auch über Pocken gesprochen worden. Ich darf nur darauf hinweisen, dass es von Affenpocken so ungefähr im Jahr 2004/2005 in den USA einen relativen Ausbruch gegeben hat. Da waren etwa 70 Personen infiziert."