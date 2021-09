Keine europäische Lösung für Aufnahme von Menschen

Auch Europa hat derzeit keine Lösung für das Problem. Bei der EU-Innenministerkonferenz in Brüssel Ende August machten die Minister keine konkreten Zusagen, Menschen aufzunehmen. Stattdessen sollen Afghanistans Nachbarländer bei der Aufnahme von Geflüchteten finanziell unterstützt werden. Die Botschaft: Es geht darum, illegale Migration zu verhindern. "Jeder will eine Situation wie 2015 vermeiden", sagte Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres.

Dabei seien Flüchtlingsbewegungen wie 2015 gar nicht möglich, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus.

Bildrechte: MDR exakt Wer jetzt Angst macht vor einem angeblichen Kontrollverlust, der zu einer Massenmigration führen könnte, der hat nicht verstanden, was in den letzten Jahren an den Grenzen passiert ist. Gerald Knaus Migrationsforscher

Die Grenzen seien mit Gewalt geschlossen worden, zwischen Afghanistan und Iran und vor allem Iran und der Türkei, so Gerald Knaus. "Die Türkei hat Zehntausende Soldaten an der Grenze zum Iran stationiert, baut an einer Mauer, hat Drohnen und Wachtürme."

Pakistan, Iran, Türkei: Fluchtwege aus Afghanistan

Da seit vielen Jahren Menschen aus Afghanistan fliehen, sind in diesen Ländern bereits tausende Geflüchtete. Bis heute sind laut UN-Flüchtlingskommission knapp 1,5 Millionen Afghanen nach Pakistan geflohen, 780.000 leben in Iran, in der Türkei sind derzeit offiziell knapp 130.000 Afghanen registriert. Die Lebensbedingungen für Geflüchtete sind in diesen Ländern schlecht. Viele wollen weiter nach Europa, aber auch die EU-Außengrenzen sind zum Großteil dicht und die Flucht oft lebensgefährlich.

In der Ägäis fängt die griechische Küstenwache mit Hilfe der deutschen Marine immer wieder Menschen ab die versuchen, mit Booten die griechischen Inseln von der Türkei aus zu erreichen. Laut Berichten von Menschenrechtsorganisationen zwingt die Küstenwache die Menschen in Rettungsinseln und lässt sie Richtung Türkei zurücktreiben. Der EU-Grenzschutzagentur Frontex wird vorgeworfen, an diesen illegalen Pushbacks beteiligt zu sein. In mehreren Fällen soll sie davon gewusst haben, dass die griechische Küstenwache Asylsuchende auf dem Mittelmeer abdrängte, anstatt sie an Land zu nehmen.

Gefährliche Flucht über die Ägäis

Wer es trotzdem über das Meer schafft, landet meist in den Flüchtlingscamps der griechischen Ägäis-Inseln. Knapp die Hälfte der hier Schutzsuchenden ist aus Afghanistan geflohen, viele leben monatelang oder sogar Jahre unter unmenschlichen Bedingungen und warten auf eine Möglichkeit, weiterzureisen.

Diejenigen, die nicht mehr auf ein besseres Leben warten wollen, ziehen auf eigene Faust von Griechenland weiter, über die sogenannte Balkanroute Richtung Westeuropa. Viele von ihnen landen an der gut bewachten bosnisch-kroatischen Grenze.

Rund um den bosnischen Urlaubsort Bihać nahe der Grenze leben Hunderte Afghanen ohne fließend Wasser und Strom in den Wäldern. Täglich versuchen sie vorbei an den kroatischen Grenzern in die EU zu gelangen.

Ohne Chance ein Leben aufzubauen: Ein Jahr auf Lesbos

Auch eine Gruppe Afghanen, die vor zwei Monaten in Bihać gestrandet ist, versuchte bereits drei Mal über die Grenze zu gelangen. Sie erzählen, dass die kroatische Polizei sie bei ihrem letzten Versuch verprügelte und sie ohne die Chance einen Antrag auf Asyl stellen zu können nach Bosnien zurückschickte. Dieses Vorgehen ist illegal, aber seit Jahren gängige Praxis an der bosnisch-kroatischen Grenze.

Nun schläft die Gruppe im Stadtpark von Bihać und wäscht sich im nahegelegenen Fluss. Ali, der erst auf Lesbos lebte, erzählt, warum er weiterzog: "Nach einem Jahr auf der Insel Lesbos lebte ich zwei Jahre in Athen. Dann wurde mein Asylantrag in Griechenland zweimal abgelehnt. Ich hatte dort keine Perspektive mir ein Leben aufzubauen."