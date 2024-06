Bundesweit sind die Behörden am Donnerstag gegen Hass und Hetze im Netz vorgegangen. Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden berichtete von insgesamt 130 Maßnahmen in allen Bundesländern. Demnach wurden 70 Wohnungen durchsucht und zahlreiche Beschuldigte verhört.