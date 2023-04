Mit einem Alkoholverbot wie etwa im "Park am Roten Turm" habe Chemnitz gute Erfahrungen gemacht. Dort darf von Montag bis Samstag zwischen neun und 22 Uhr nicht getrunken werden. Die wenigen Alkoholverbote, die es in Deutschland gibt, sind meistens auf ein Jahr beschränkt. Chemnitz hat sie seit 2014 immer wieder durchgesetzt bekommen.

Das gefällt natürlich nicht allen. "Nur, weil wenn man hier ab und zu mal sitzt und ein Bierchen in Ruhe trinkt. Das finde ich zu übertrieben, wenn man da jetzt gleich eine Polizeikontrolle hat", sagt Justin, der erst kürzlich aus der Jugendhaft entlassen wurde. Der junge Mann mit dem schwarzen Schlapphut mit weißen Cannabisblättern darauf hatte hier bereits eine Polizeikontrolle. Es gab für ihn eine Ermahnung.

Ein Alkoholverbot in Deutschland gerichtsfest durchzusetzen, ist schwierig, da es um die im Grundgesetz verankerte Handlungsfreiheit geht. In Artikel zwei, Absatz eins heißt es: "Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt […]."

Das bedeutet: Zur Freiheit des Einzelnen gehört es auch, Alkohol zu trinken, und zwar zuhause, in der Kneipe oder eben auch draußen. Der Staat darf da nicht ohne hinreichenden Grund eingreifen.

So sind etwa in Berlin-Mitte zwei Parks nur für kurze Zeit trockengelegt worden. Im James-Simon-Park und im angrenzenden Monbijou-Park an der Spree nervten Nacht für Nacht Lärm und auch Schlägereien die Anwohner. Gegen das Alkoholverbot klagte Anwalt David Werdermann im Auftrag des "Arbeitskreis Kritischer Jurist * Innen".

Wenn man das Trinken etwa in Grünanlagen verbiete, so Werdermann, "dann führt das dazu, dass arme Menschen, Jugendliche, möglicherweise auch Wohnungslose, vertrieben werden aus der Innenstadt und dass sich dann nur noch die High Society hier in Berlin Mitte treffen kann."

In der Meienbergstraße gilt seit einer Weile ein Alkoholverbot. Solche Zonen sind Erfurt inzwischen ausgeweitet worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Solch eine Verdrängung wird auch in Erfurt befürchtet. Dennoch: In der Innenstadt wurden die Alkoholverbotszonen ausgedehnt – erst Herbst 2022 stellte die Stadtverwaltung 13 Schilder auf, mit Zeiten in denen am Anger kein Alkohol getrunken werden darf.



Menschen mit wenig Geld können sich Kneipenbesuche nicht leisten. Der Obdachlose Cedric sagt: "Es ist halt schwer, überhaupt irgendwo was zu finden, wo du jetzt noch chillen kannst – vor allem in der Winterzeit. Und es ist ja eh schon kalt und dann kannst du nirgends wo hin." Auch er und seine Kumpel wurden bereits durch die Polizei ermahnt. Es drohen Strafen von bis zu 5.000 Euro – für obdachlose und suchtkranken Menschen ist das kaum zu stemmen.

Das sei nicht zielführend, heißt es etwa beim katholischen Kolping-Bildungswerk Thüringen. Dort, am Rande der Erfurter Innenstadt, kümmert sich Sozialarbeiter um suchtkranke Menschen. Diese würden sich durch das Alkoholverbot neue Ecken suchen müssen. Für diese müsse es gezieltere Angebote geben, sagt Sozialarbeiter Bernhard Wanner: "Den Menschen einen Raum bieten, ein Leben zu führen, das auch menschenwürdig ist, auch ohne Alkohol und vielleicht Häuser, in denen sie Treffmöglichkeiten haben, Gesprächsangebote, Hilfsangebote im sozialen Bereich."