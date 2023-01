In vielen Städten gibt es deshalb das Projekt "Halt – Hart am Limit". So auch in Leipzig. Ziel des Projekts ist riskanten Alkoholkonsum unter Jugendlichen zu reduzieren. Es fußt auf zwei Säulen. Die erste Säule setzt bei den Jugendlichen an. Es wird zwar viel getrunken, aber wenige Teenager kommen wegen Alkohol in die Drogenberatung. Dennoch sind 2022 allein in der Leipziger Uniklinik mehr als 50 Minderjährige wegen einer Alkoholvergiftung stationär behandelt worden. Im Schnitt sind sie 15 Jahre, einige aber auch erst zwölf oder 13 Jahre alt. Um diese Fälle kümmern sich die Sozialpädagogen von Halt. Matthias Rost ist einer von ihnen: