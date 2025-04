Spießrutenlauf Supermarktkasse Wie Händler die Suchtprobleme Alkoholkranker ausnutzen

Damit das an Fahrt gewinnt, ist die Initiative "Alkoholfreie Kassen" gerade auf Social Media aktiv. Dort gebe es auch ein vorformuliertes Schreiben, das an Politikerinnen und Politiker geschickt werden kann, sagt Initiatorin Elli: "Unser Ziel wäre natürlich langfristig, dass der Alkohol von den Supermarktkassen verschwindet. Jetzt in erster Linie erstmal laut werden mit dem Thema. Auch darauf aufmerksam machen, dass das was ist, was uns auch alle angeht."