Die Familie Massong wollte allerdings so schnell wie möglich zurück ins Orchester. Das war zunächst gar nicht so einfach, denn viele Orchester würden keine Musikerinnen und Musiker einstellen, die über 30 Jahre alt sind, berichtet Michael Massong: "Ich bin seit 30 Jahren Orchestermusiker und habe in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet." Als er zurück in Deutschland war, habe er schnell festgestellt, dass es nicht möglich sei, in ein Symphonieorchester zu kommen. Diese hätten sich selbst eine Altersgrenze gesetzt haben. "Das ist zwar eigentlich gegen die Regeln, aber die sagen einfach ganz strikt: über 30 laden wir niemanden mehr ein zum Vorspiel. Da war ich wirklich schockiert." Er habe sich bei zig Orchestern beworben und sei nicht von einem einzigen eingeladen worden.