Altersarmut Immer mehr älteren Menschen droht Armut

Linksfraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch. Bildrechte: dpa

Linksfraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch forderte in den Funke-Zeitungen schnelle Hilfen seitens der Bundesregierung. Im Winter drohe eine Altersarmutslawine über Deutschland zu rollen, erklärte er. "Die Grundrente reicht nicht, sie sollte zu einer armutsfesten, solidarischen Mindestrente von 1.200 Euro wie etwa in den Niederlanden ausgebaut werden." Zur Finanzierung hatte die Linke in der Vergangenheit bereits gefordert, dass alle Erwerbstätigen sowie Abgeordnete in die gesetzliche Rente einzahlen.