Was bedeutet "arm"? Eine Person gilt in der Europäischen Union als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, wenn mindestens eine der folgenden drei Bedingungen zutrifft:



1. Ihr Einkommen liegt unter der Armutsgefährdungsgrenze

2. Ihr Haushalt ist von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen

3. Sie lebt in einem Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung. Europäisches Parlament