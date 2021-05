Klamotten und Schuhe spenden

Der Weg zum Altkleider-Container ist im Vergleich nicht besonders aufwändig: Kleider gewaschen und gefaltet in einen Sack, rein in den Container, fertig! Danach beginnt die Arbeit, zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. Wie viel gespendet wird, weiß Thomas Ahlmann. Er ist Geschäftsführer des "Dachverbandes FairWertung", ein Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler. Denn so viel Kleidung wie gespendet wird, wird in Deutschland gar nicht gebraucht:

Bildrechte: MDR/Julia Heundorf "Es ist wirklich ein Vielfaches von dem, was wir in Deutschland brauchen. Es sind eine Million Tonnen, die jedes Jahr an Altkleidersammlungen gegeben werden. Das ist eine Lkw-Schlange von Flensburg bis nach Salzburg, voll mit Alttextilien. Und es ist schlicht unrealistisch, davon auszugehen, dass wir das unter den bedürftigen Menschen in Deutschland verteilen können. Die Menge ist schlicht zu groß."

Wohlstandsphänomen und Überkonsum

Ahlmann sagt weiter, dass die Altkleidersammlung, so wie wir sie heute kennen, ein Wohlstandsphänomen und damit Ausdruck unseres Überkonsums sei. Es werde jedes Jahr mehr, was an Textilien abgegeben wird: "Nur die Qualität wird immer schlechter."