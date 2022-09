Die Zahl der Alzheimer-Patienten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Bundesamt zum Welt-Alzheimertag am 21. September veröffentlicht hat. Danach wurden im Jahr 2020 bundesweit mehr als 19.000 Menschen mit der Diagnose Alzheimer im Krankenhaus behandelt. Im Jahr 2000 seien es rund 8.100 stationäre Behandlungen gewesen. Den Statistikern zufolge hat sich die Zahl der Fälle damit innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt.