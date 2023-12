Der Captagonfund von Leipzig fand seinen Weg in die Medien und sah nach einem Einzelfall aus. Doch die Fahnder hatten sich inzwischen mit Kollegen aus Nordrhein-Westfalen vernetzt. Denn dort waren zuvor am Flughafen Köln/Bonn Ende 2022 zehn Kilogramm Captagon gefunden worden.

Zollfahnder aus Essen gingen den Spuren nach und durch aufwendige Ermittlungen konnten sie vier syrische Tatverdächtige ausfindig machen. Drei waren im Raum Aachen ansässig, einer in Wien. Im September dieses Jahres wurden dann an den Flughäfen Leipzig/Halle und Köln/Bonn erneut insgesamt 47 Kilogramm der Droge gefunden. Wieder sollen die vier Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den Funden stehen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen werden inzwischen die Verbindungen zu weiteren Captagonfunden geprüft. Darunter auch zu einer Produktionsstätte in Regensburg, die im Juli dieses Jahres von Ermittlern des Bundeskriminalamtes ausgehoben wurde. 300 Kilogramm Drogen und nochmal Rohstoffe für die Herstellung von drei Tonnen der Droge wurden gefunden. Nach Recherchen von BR, MDR, SWR, RBB, der F.A.Z. und der Mediengruppe Bayern summieren sich die Funde der letzten drei Jahre in Deutschland auf einen Gesamtwert von einer halben Milliarde Euro.

Unter diesen Funden sind auch rund 250 Kilogramm Captagon, die in einer Lagerhalle in der Nähe von Regensburg im Mai 2021 gefunden worden waren. Die Drogen waren in verschiedenen Lieferungen in die Halle gebracht worden. Darunter auch aus einer Lagerhalle in Nossen bei Dresden. Denn der bei Regensburg festgenommene Syrer hatte Kontakte zu einem syrischen Komplizen, der in Dresden wohnte.