Was genau in den Meldungen steht, will Judith Rahner nicht wiederholen. Sie ist die Initiatorin der Meldestelle Antifeminismus bei der Amadeu-Antonio-Stiftung: "Das können Sie sich nicht vorstellen, was Menschen Gleichstellungsbeauftragten online zukommen lassen. Da gibt es Bedrohungen per Email oder auch per Post an Mitarbeiterinnen von Frauenberatungsstellen, die sich eben ganz offenkundig um Frauenthemen kümmern, die werden bedroht. Es gab Frauen, die sich für geschlechtergerechte Sprache einsetzen, die sehr herabwürdigende Beleidigungen bekommen – per Email, teilweise mehrmals die Woche. Wir hatten eine Kita dabei, die von außen beschmiert wurde, weil sie ganz offensichtlich für queere Familien offen steht."