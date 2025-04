Die extreme Rechte stellt strukturell weiterhin die größte Bedrohung für die Pressefreiheit in Deutschland dar, schreiben die Autoren. Ein Grund: die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland (AfD). Im vergangenen Jahr erzielte die AfD bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen neue Rekordergebnisse – in Sachsen und Thüringen holten sie jeweils mehr als 30 Prozent. In beiden Ländern wird die Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.