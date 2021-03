Mit insgesamt 16 Angriffen stellt der November 2020 der Studie zufolge einen Rekordmonat dar. In keinem Monat seit Beginn der Erhebung vor sechs Jahren ereigneten sich so viele Angriffe. Alle November-Fälle stehen demnach im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, alle Angreifer waren dem rechten Spektrum zuzuordnen. Neben den Attacken Anfang November in Leipzig listen die Autoren weitere gewaltsame Angriffe auf – so am 18. November in Berlin, am 21. November in Hannover und wieder in Leipzig.