Nur drei Tage später verzeichnet Sachsen am 31. Oktober den nächsten Angriff auf eine Gemeinschaftsunterkunft. Südlich von Leipzig wurde in Neukieritzsch eine ehemalige Berufsschule, in der 80 Geflüchtete untergebracht waren, mutmaßlich mit Pyrotechnik angegriffen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Während zu all den vermeintlichen Anschlägen Ermittlungen laufen, kommen neue Geflüchtete in Deutschland an, die hier Schutz suchen, so auch in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Suhl. Doch man gerät an die Kapazitätsgrenzen. Bis Ende des Jahres sollen deshalb mehr Geflüchtete in den Kommunen verteilt werden. Nach den jüngsten Ereignissen stellt sich dabei die Frage, ob der Schutz dieser Menschen weiter sichergestellt werden kann.