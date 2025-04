Die Zahl der körperlichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten ist in Deutschland auf einen neuen Höchststand gestiegen. 2024 hat es laut der Studie "Feindbild Journalist:In" insgesamt 98 verifizierte, tätliche Übergriffe gegeben – von Schubsen über Schlagen und Treten bis hin zum Angriff mit Fahnenstangen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Die extreme Rechte stellt strukturell weiterhin die größte Bedrohung für die Pressefreiheit in Deutschland dar, schreiben die Autoren. Ein Grund: die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland (AfD). Im vergangenen Jahr erzielte die AfD bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen neue Rekordergebnisse – in Sachsen und Thüringen holten sie jeweils mehr als 30 Prozent. In beiden Ländern wird die Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.