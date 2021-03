7-Tage-Inzidenz Alle mitteldeutschen Länder überschreiten die 100er-Marke

Mitteldeutschland bildet die traurige Spitze: In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt steigen die Zahlen der Neuinfektionen weiter an und so liegt der Inzidenzwert in allen drei Bundesländern über 100. Auch nach jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts ist die kritische Marke inzwischen überschritten. Nach dem Stufenplan von Bund und Ländern ist bei Überschreiten dieses Wertes eine sogenannte Notbremse vorgesehen. Entscheidend dafür sind die Zahlen des RKI.

Wegen unterschiedlicher Meldewege sind die Daten des Risklayer-Projekts in der Regel aktueller - auch hier stiegen die Zahlen am Samstag weiter. In Sachsen-Anhalt erreichte die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 111 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 98 gelegen. In Sachsen stieg die Inzidenz am Samstag auf 116 positiven Testungen pro 100.000 Einwohnern. In Thüringen waren es 163. Damit hat der Freistaat nach wie vor den höchsten Wert in ganz Deutschland.