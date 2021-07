Altersstruktur Anteil alter Menschen in Mitteldeutschland besonders hoch

Jens Krause bleibt gelassen, wenn es um die Altersstruktur in Dessau-Roßlau geht. Er ist der Beigeordnete für Gesundheit, Soziales und Bildung der Stadt und sagt über Dessau-Roßlau, sie sei schon eine der ältesten Städte, was aber auch nicht weiter schlimm sei. Man sei sozusagen in gutem Reigen mit allen anderen Gemeinden und Städten im gesamten Osten der Republik.