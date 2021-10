Der Sänger Gil Ofarim sitzt vor dem Eingang des Leipziger Nobel-Hotels Westin und spricht in die Frontkamera seines Handys. Er sei sprachlos, sagt er, und berichtet davon, wie ihn ein Mitarbeiter des Hotels nicht einchecken lassen wolle – weil Ofarim eine Kette mit Davidstern trägt. Das Video, das der Sänger am Abend des 4. Oktober aufnimmt, geht viral. Und obwohl die genauen Vorgänge noch nicht geklärt sind, ist die Aufregung womöglich genau deshalb so groß, weil antisemitische Beleidigungen in Deutschland salonfähig geworden sind. Ofarims Schilderung gibt eine von Tausenden offen geäußerten antisemitischen Anfeindungen in Deutschland pro Jahr wieder; aber nur eine der wenigen, die auf große Aufmerksamkeit und mediales Interesse stieß.

Antisemitische Äußerungen oft in Chiffren versteckt

Die Dunkelziffer ist hoch. Das weiß auch Marius Dilling. Er forscht am Else-Frenkel-Brunswik-Institut der Universität Leipzig zu demokratiefeindlichen Einstellungen mit Fokus auf Verschwörungsmentalität und Antisemitismus. In aktuellen Forschungsarbeiten, wie etwa der Leipziger Autoritarismus-Studie, beobachte er zwar eine Abnahme der antisemitischen Einstellungen. Das heißt: Weniger Menschen gäben in einer Bevölkerungsumfrage offen zu, antisemitisch eingestellt zu sein. Gleichzeitig nehme jedoch die Zahl gemeldeter antisemitischer Straftaten in Deutschland zu.

"Wir gehen davon aus, dass sich diejenigen, die antisemitische Einstellungen haben, zunehmend radikalisieren", sagt Dilling. Außerdem beobachte er ein anderes Phänomen, das in der Forschung als "Umwegkommunikation" bezeichnet werde: Wer antisemitisch eingestellt ist, sucht sich Umwege, diese Einstellung zu kommunizieren – etwa mit Chiffren, einer Abwehr der kollektiven Mitschuld am Holocaust, der Dämonisierung Israels.

Die Fakten: Die Anzahl der gemeldeten antisemitischen Straftaten ist von 2019 auf 2020 um 15,7 Prozent auf 2.351 Straftaten angestiegen. Etwa 95 Prozent wurden davon als rechtsmotiviert eingestuft. Ein ähnlicher Trend zeigt sich für 2021: Allein für das zweite Quartal 2021 wurden dem Bundeskriminalamt (BKA) insgesamt 558 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gemeldet, darunter waren 16 Gewalttaten sowie 65 Propagandadelikte (Stand: 29. Juli 2021), teilte das Bundesministerium des Inneren auf Anfrage mit.

Unterschiede zwischen Ost und West

Seit 2002 untersuchen Wissenschaftler der Universität Leipzig unter Leitung des Sozialforschers Oliver Decker in der "Autoritarismus-Studie" die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. "Wir beobachten, dass in Ostdeutschland 9,5 Prozent der Befragten geschlossen rechtsextrem auftreten. In Westdeutschland sind es nur drei Prozent", sagt Marius Dilling, der unter Deckers Leitung forscht. Das übertrage sich auch auf den Antisemitismus. "In Ostdeutschland wiesen zuletzt 5,4 Prozent der Befragten eine antisemitische Einstellung auf, in Westdeutschland waren es 3,2 Prozent. In Ostdeutschland sind es eher jüngere Menschen, die eine solche Einstellung aufweisen – in Westdeutschland ältere."

Diese Zahlen nennt auch Mathias Berek, der am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin lehrt. "Die Zahlen im Osten haben mit dem gesamtpolitischen Klima zu tun und laufen parallel zur Rolle und der Stärke der AfD im Osten", so Bereks Einschätzung. Anhängerinnen und Anhänger der AfD stimmten in Umfragen antisemitischen Aussagen tendenziell wesentlich häufiger zu. Auch die demokratischen Institutionen und Akteure im Osten seien nach wie vor zu schwach, sagt Berek. Es gebe zu wenig Widerspruch in der Gesellschaft.

Seit der Wende sind Versäumnisse beim Aufbau sozialer und zivilgesellschaftlicher Strukturen gemacht worden. Dies rächt sich auch in einem stärkeren Antisemitismus. Mathias Berek, Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin