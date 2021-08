Der Neonazi-Anwalt Dirk Waldschmidt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei einem Telefonat sollen Klemke und der Neonazi-Anwalt Dirk Waldschmidt nach "exakt"-Recherchen wiederholt in rechtsextremem Szene-Jargon miteinander gesprochen haben. In einem von Ermittlern aufgezeichneten Gespräch vom Dezember 2020 meldet sich der Szene-Anwalt Olaf Klemke mit den Worten "Klemke, Führerhauptquartier!" Waldschmidt, der wegen möglicher Beteiligungen an dem rechtsextremen Gothaer Drogenhändlerring seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzt, antwortete demnach mit den Worten "Heil, Klemke!". Bei einem weiteren Telefonat wiederholten die Anwälte nach MDR-Recherchen die rechtsextremen Äußerungen.