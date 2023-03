In der Praxis kann man natürlich, wenn man niemanden betreuen muss, gemeinsam mit der Chefin oder dem Chef nach einer Lösung suchen, zum Beispiel im Homeoffice arbeiten, die Arbeitszeit nachholen, Urlaub oder Ausgleich nehmen. In jedem Fall sei es sinnvoll, sich mit dem Arbeitgeber vorher auszutauschen, erklärt Rechtsanwalt Silvio Lindemann. Denn in der Regel werden Streiks ja auch rechtzeitig angekündigt.