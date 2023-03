Philipp Frey: Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Die eine wäre, dass die Beschäftigten motivierter zur Arbeit erscheinen, weil mehr Raum für Freizeitaktivitäten bleibt. Und dass sie überhaupt zur Arbeit erscheinen, weil dadurch auch die Krankheitstage deutlich sinken. Die Beschäftigten haben mehr Zeit für Erholung, sind deswegen auch seltener krank.



Sie haben mehr Zeit, die sie mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringen können, können sich dadurch auch die Verpflichtungen zu Hause ganz anders aufteilen und motivierter und erholter zur Arbeit erscheinen. Die Unternehmen sind außerdem gezwungen, sich Gedanken zur Umsetzung der Vier-Tage-Woche zu machen, um schlauer zu arbeiten. Ganz üblich ist zum Beispiel, dass die Anzahl von Meetings drastisch reduziert wird. Lange Meetings sind oft nicht produktiv. Die, die noch verbleiben, werden deutlich verkürzt. Dann werden häufig Arbeitszeiten geschaffen, die ungestört sind. Zeiten, in denen keine Mails durchgestellt werden, und keine Telefonate und so weiter. So dass die Leute wirklich mal was wegarbeiten können, anstatt dauernd unterbrochen zu werden. Einige Firmen investieren auch in neue Technologien, um die Produktivität zu steigern. Eine Vier-Tage-Woche ist nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, sie auch dazu führen, dass weniger CO2 emittiert wird, wenn zum Beispiel an einem Tag pro Woche der Pendelverkehr ausbleibt.