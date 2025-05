Job- und Karriereexpertin Wie Arbeitswelt und Menstruation besser zusammenpassen

27. Mai 2025, 18:06 Uhr

Im Job glänzen und uneingeschränkt Leistung bringen: Millionen Frauen sind im Berufsleben auch während ihrer Periode mit solchen Erwartungen am Arbeitsplatz konfrontiert. Anlässlich des jährlich am 28. Mai stattfindenden Weltmenstruationstages erklärt Job- und Karriereexpertin Stefanie Bickert, was Unternehmen und Führungskräfte tun können, um mit dem Thema Periode konstruktiv und produktiv umzugehen.