Das Haus wurde zu Brennholz verarbeitet. Alles andere sei in Leningrad schon verbrannt worden. Später, in der Sowjetunion, war Leonid Berezin eine Koryphäe auf dem Gebiet der Funkwellentechnik und lehrte bis zur Rente als Professor an der Universität. Auch bei ihm wurden diese Berufsjahre nicht für die Rentenberechnung anerkannt. Deshalb lebt er heute in einer kleinen Einraum-Wohnung in Berlin und bezieht ebenfalls Grundsicherung: 426 Euro im Monat. Große Sprünge sind nicht drin, seine Lebensmittel kauft er beim Discounter, ins Theater oder Kino geht er nicht.