Patienten sollten in solchen Fällen also in der Regel keinen Nachteil haben. Das gelte auch dann, wenn der behandelnde Arzt Insolvenz anmelden muss und ein Patient zum Beispiel wegen eines Behandlungsfehlers Schadenersatz haben will, erklärt Medizinrechtler Brocks: "Wenn der insolvente Arzt eine Haftpflichtversicherung unterhalten hat, seine Prämien bedient und keine hohe Selbstbeteiligung hat, dann haben Sie ein Absonderungsrecht. Das heißt, Sie können praktisch an der Insolvenz vorbei auf die Versicherungssumme zugreifen und sind dann nicht benachteiligt."