Unser Hörer hat allerdings keinen Internetzugang, wie er MDR AKTUELL erzählt. In seiner Generation ist er nicht allein mit diesem Problem. Carolin Favretto ist Vorsitzende der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland und hat auch schon viele Minuten am Hörer verbracht, während es auf der anderen Seite ins Leere klingelte.

"Am allerschlimmsten finde ich es, wenn man in der Warteschleife hängt und es heißt, Sie sind der nächste, und irgendwann heißt es, entschuldigen Sie bitte, Sie haben schon so lange gewartet, das wollen wir Ihnen nicht mehr zumuten. Rufen Sie bitte später nochmal an", schildert Favretto.



Das passiere mittlerweile immer öfter: "Für mein Empfinden hat es sich verschlimmert in den letzten zwei bis drei Jahren. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Praxen viel mehr zu tun haben und viel weniger Personal zur Verfügung steht. Fachkräftemangel gibt es nicht nur im Bereich Pflege oder Krankenhaus, sondern auch in den Arztpraxen", erzählt die Vorsitzende weiter. Die derzeitige Erkältungswelle verschärft das Problem noch.