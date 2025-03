Auch in den mitteldeutschen Bundesländern ist die Zahl der Klagen gestiegen. In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr leicht über 2.000 neue Verfahren eingereicht, wie die Umfrage ergab. 2023 waren es knapp über 1.800, während 2022 rund 1.500 Verfahren eingingen. In Thüringen wurden etwa 2.190 neue Verfahren eingereicht. 2023 und 2022 waren es dagegen jeweils rund 1.650 neue Hauptsacheverfahren gewesen.

Nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Bautzen wurden an den Gerichten in Sachsen insgesamt 8.747 Neuzugänge verzeichnet, was einem Zuwachs um gut ein Drittel gegenüber 2023 mit 5.703 Klagen entspricht. Die meisten davon wurden in erster Instanz verhandelt. Im Gegenzug erledigten die Verwaltungsgerichte in Dresden, Chemnitz und Leipzig sowie das OVG zusammen 6.504 Verfahren, knapp 1.300 mehr als im Jahr zuvor.