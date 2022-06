An der Unglücksstelle sollte am Sonntag zunächst ein Waggon abtransportiert werden. Der Wagen ist einer von dreien, die bei dem Unfall umgestürzt waren. Einsatzkräfte hatten ihn am Samstag mit Kränen auf die Bundesstraße 2 neben das Gleisbett gehoben. Ein Polizeisprecher sagte, für den Abtransport müsse der Waggon möglicherweise in zwei Teile geteilt werden. Anschließend sollten die beiden anderen umgekippten Waggons geborgen und abtransportiert werden.

Weshalb der Zug mit vielen Schülerinnen und Schülern an Bord am Freitagnachmittag entgleist war, ist immer noch unklar. Eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug hatte es nicht gegeben. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sagte, den Experten vor Ort zufolge sei ein technischer Defekt "die wahrscheinlichste Ursache".

Blumen an einem Geländer nahe der Unglücksstelle sollen an die Opfer erinnern. Bildrechte: dpa

In Garmisch-Partenkirchen soll nun mit zwei Gedenkgottesdiensten an die Opfer des Zugunglücks erinnert werden. Wie Martin Dubberke, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Garmisch-Partenkirchen, mitteilte, werde es am 11. Juni am Abend einen ökumenischen Gottesdienst geben. In die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Partenkirchen sollen der Münchner Erzbischof Reinhard Marx und der Münchner evangelische Regionalbischof Christian Kopp kommen.