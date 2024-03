Welches Exponat hat Dich denn am meisten beeindruckt?

Das waren die, die von der Geschichte der DDR-Mangelwirtschaft erzählt haben. Beispielsweise ein Nietenarmband oder eine Eisenbahnermütze aus Leder, die umfunktioniert wurde zur Rob Halford-Gedächtniskappe. Mir hat Sven Rappoldt von Metall mal erzählt, wie er zu seiner Mütze gekommen ist: Er ist nämlich in die Bude gegangen, in der sie Currywurst gegessen haben und bot an, "Ich kauf' dir fünf Curry-Würste, wenn du mir deine Mütze gibst." Die Dinger waren wirklich begehrt. Das ist schon sehr eindrücklich, wie die Ausstellung es schafft, DDR-Staatsgeschichte mit der Metal-Geschichte zu verknüpfen.

Waren denn Protagonisten der Szene da? Wie haben die die Ausstellung aufgenommen?

Es war picke packe voll. Zum Beispiel war da Formel 1 – die einzige Band, die damals eine Langspielplatte machen durfte. Oder Depressive Age – auch eine sehr interessante Band, Black Out, die weggegangen und wiedergekommen sind und 2022 ein sehr erfolgreiches Comeback gestartet haben und in Wacken spielen. Und alle waren so ein bisschen gerührt, dass sie es jetzt in die Kulturbrauerei, ins Museum geschafft haben. Bildrechte: Stiftung Haus der Geschichte / Foto: Johannes Kramer

Ist das jetzt eine Nischen-Austellung oder ist sie auch für Nicht-Metaller geeignet?

Sie ist auch für Nicht-Metaller geeignet, weil sie ein Stück DDR-Alltagsgeschichte erzählt. Das macht das vermeintliche Nischen-Thema "Heavy Metal in der DDR" auch so wichtig. Erzählt werden Lebensgeschichten.

Die Ausstellung endet 1990. Ist die ostdeutsche Metal-Geschichte damit auserzählt?

Nein, es bleibt irre spannend. Denn 1990 wird die Szene ja Teil der globalen Metal-Welt. Das wollte man vorher sein und konnte es aber nicht. Dann war man es auf einmal und musste erst einmal seine eigene Identität in dieser Welt finden. Darin beschäftigen wir uns bei MDR KULTUR übrigens auch in der zweiten Staffel unseres Podcasts "Iron East".

