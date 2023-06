Lange Wartezeiten, komplizierte Anträge, umständliche Kommunikation mit dem Amt – das kennen viele Studierende, die auf Bafög angewiesen sind. Die Folge: "Man kommt natürlich in Schwierigkeiten", sagt Anton Recknagel. Er studiert Psychologie in Chemnitz und musste in diesem Jahr sechs Monate vom Antrag bis zur Auszahlung warten. Üblich seien ein bis zwei. Am Ende musste er sich Geld leihen, um die Miete zahlen zu können und beim Essen sparen. Es ist kein Einzelfall.

MDR Investigativ hat bei Studierendenvertretungen an elf Hochschulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angefragt – diese Probleme kennen viele. 2021 haben 80 Prozent aller Studierenden keinen Bafög-Antrag gestellt. Bafög führt bei manchen zu Resignation und erreichte in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weniger Studierende.

Als das Bafög 1971 eingeführt wird, ist es ein hundertprozentiger staatlicher Zuschuss. Ein Jahr danach erhalten 40 Prozent aller Studenten in der Bundesrepublik diese Förderung. Ab den Neunziger Jahren wird das Bafög in die heutige Form umgewandelt: eine Hälfte staatlicher Zuschuss, die andere ein zinsloses Darlehen. 1994 erhalten noch 27 Prozent der Studierenden Bafög. 2021 sind es nur noch 13 Prozent, das sind die aktuellsten verfügbaren Zahlen und das jüngste abgeschlossene Studienjahr.

Die Angst vor Schulden nach dem Studium, steigende Eltern-Einkommen und eine unzureichende Weiter-Entwicklung des Bafögs könnten laut Studierenden-Organisationen die Gründe für diesen Rückgang sein.

Die langen Wartezeiten kommen noch obendrauf: "Das sind eben mehrere 1.000 Euro, die einfach nicht bei mir ankommen in der Zeit", sagt Recknagel. Er erhält monatlich knapp 500 Euro Bafög und finanziert sein Studium auch durch Nebenjobs und einen Zuschuss seiner Eltern. Pro Monat hat er so eigentlich knapp 1.000 Euro.

Ende September 2022 stellte Anton Recknagel den jährlichen Bafög-Antrag. Erst Ende März 2023 kommt das Geld auf sein Konto. Bildrechte: MDR exakt Ende September 2022 stellte Recknagel den jährlichen Bafög-Antrag. Im Oktober reichte er fehlende Unterlagen – wie Verdienstbescheide und Ausbildungsnachweise seines Bruders – nach. Dann wartete er auf eine Rückmeldung vom Bafög-Amt, ob noch mehr Dokumente fehlen. Das Hin- und Her zog sich über Monate und brachte ihn immer mehr in die Bredouille. Ende Februar kam endlich der Bescheid. Ende März, nach sechs Monaten Wartezeit, war das Geld auf seinem Konto. Diese langen Bearbeitungszeiten gibt es nicht nur in Chemnitz.

"Ich war ja selbst auch Studierender, habe hier sogar bei meinem Amt früher Anträge gestellt, das hat auch manchmal ganz schon lange gedauert", sagt der Leiter des Bafög-Amtes Halle, Matthias Müller. Nur: "So unzufrieden war ich eigentlich nie." Seit Müllers Studienzeiten sind zwei Jahrzehnte vergangen. Doch im Bafög-Amt scheint die Zeit stehengeblieben.

In den weißen Gängen und auf den grauen Schränken türmen sich Akten von mehr als 8.000 Studierenden. In jedem der ockerfarbenen Ordner befindet sich mindestens zwei Finger breit Papier. Einige werden nur durch rote Gummibänder vor dem Auseinanderflattern bewahrt.

Dabei sollte das Bafög längst digital sein – doch das ist nur in Teilen der Fall. Studierende können ihre Anträge und Unterlagen seit zwei Jahren online einreichen. Aber am anderen Ende der Leitung wartet der Drucker.

"Unser Hochleistungs-Drucker. Hier werden die Bescheide gedruckt. Die Uploads aus dem digitalen Bafög", sagt Amtsleiter Müller und schaut auf das permanent surrende Gerät, welches ein Blatt nach dem anderen ausspuckt. "Zu Hochzeiten laufen 10.000 Blatt pro Tag durch. Alles Anträge und Bescheide.” Aufgrund der Digitalisierung hat das Bafög-Amt in Halle nun extra eine Hilfskraft eingestellt – deren Arbeit nur aus Drucken besteht.

Ist es also nur eine halbe Digitalisierung? "Das Ausdrucken der Anträge, das manuelle Verwalten auf Papier, das ist sehr ärgerlich, dass wir in diesem Jahr noch nicht weiter sind", sagt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Jens Brandenburg (FDP). Aus dem FDP-geführten Ministerium stammt die bundesgesetzliche Bafög-Förderung. Das Problem sei die notwendige E-Akte. "Das ist jetzt eine Aufgabe der Länder und der Bafög Verwaltung. Der Bund wirbt dafür, die E-Akte flächendeckend einzusetzen."

Der Bund hat also lediglich dafür gesorgt, dass die Studierenden ihren Antrag online stellen können. Für den zweiten Teil – die digitale Verwaltung im Amt – ist jedes einzelne Bundesland selbst zuständig. Als eines der ersten Bundesländer soll nun Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr die elektronische Akte bekommen.