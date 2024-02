Zuvor war bekannt geworden, dass die neue Infrastruktur-Gesellschaft DB InfraGo zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen in der Priorität zurückgestellt hat. Nach einem Schreiben an den Aufsichtsrat will die DB InfraGo zunächst vor allem das bestehende Netz sanieren. Das Bundesverkehrsministerium erklärte, aus dem Schreiben lasse sich keine Streichung einzelner Projekte ableiten. Auch die Bahn betonte, man halte unverändert an den Neu- und Ausbauvorhaben fest. Es bestehe aber zumindest die Gefahr einer großen zeitlichen Verschiebung von Projekten.