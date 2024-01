Mit Blockaden an Autobahnauffahrten und Traktorkolonnen in zahlreichen Städten haben am Montag die bundesweiten Bauernproteste begonnen, darunter auch in Mitteldeutschland. In Thüringen und Sachsen-Anhalt konzentrierten sich die Proteste auf die Innenstädte. So kamen in Erfurt im Laufe des Montagmorgens 1.600 Fahrzeuge an. In Halle hat ein Konvoi von 120 Traktoren die Innenstadt erreicht und in Magdeburg sind mehrere hundert Fahrzeuge in Richtung Domplatz unterwegs.