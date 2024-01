Die Bauern wollen ihre Proteste gegen Kürzungen der Subventionen am Agrar-Diesel durch die Bundesregierung am Mittwoch wieder verstärken. Sie sind nach eigenen Angaben mit der teilweisen Rücknahme von Steuererhöhungen für die Branche durch die Ampel-Regierung nicht zufrieden. In Bayern steuern die Bauern Augsburg zu einer zentralen Veranstaltung an. Bei einer Kundgebung in Baden-Württemberg wird Bundesagrarminister Cem Özdemir erwartet. In Nordrhein-Westfalen wollen die Bauern ihren Protest vor die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP bringen.