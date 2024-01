Der Verkehrsrechtsexperte sieht hier die Bauernverbände in der Informationspflicht. "Da gibt es Juristen. Die müssten ihre Mitglieder schon über die Gefahren der Protestteilnahme mit Traktoren aufklären." Der Zoll hingegen erklärte kürzlich, dass die Teilnahme an den Protesten auch mit Kfz-befreiten Kennzeichen in Ordnung sei. Müller vermutet dahinter eine deeskalierende Strategie: "Auf die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten kann verzichtet werden, etwa wenn eine Lage eskaliert. Ich kann mir vorstellen, dass der Zoll so argumentiert, um die ganze Sachlage politisch zu beruhigen."