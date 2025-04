In Zeiten wie jetzt, wenn gleichzeitig viele Beschäftigte – also auch Beamte – in den Ruhestand gehen, schlagen aber die Pensionen sehr zu Buche. Und die seien zu hoch, gerade verglichen mit gesetzlichen Renten, für die Angestellte über ihr Arbeitsleben hinweg einzahlen, sagt Behnke.