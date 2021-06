Die 1962 in Binz auf Rügen geborene Zupke war Mitglied im kirchlichen "Weißenseer Friedenskreis" in Ost-Berlin und mitbeteiligt bei der Aufdeckung des Wahlbetrugs bei den DDR-Kommunalwahlen am 7. Mai 1989. Nach dem Herbst 1989 arbeitete die Bürgerrechtlerin am Runden Tisch mit und war Mitglied der Wahlkommission. Für ihr Engagement wurde sie 2001 mit dem Berliner Verdienstorden geehrt.