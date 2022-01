Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising eine falsche Aussage gemacht. In einer Stellungnahme räumte der frühere Erzbischof von München und Freising am Montag ein, dass er anders als zunächst behauptet doch 1980 an einer Sitzung teilgenommen habe, bei der es um einen Priester ging, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auffällig geworden war.