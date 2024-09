Kriminelle Banden haben im vergangenen Jahr einem Bericht des Bundeskriminalamts (BKA) zufolge einen Milliardenschaden angerichtet. Demnach liegt er doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Mit 2,7 Milliarden Euro (2022: 1,3 Milliarden Euro) erreichte die Schadenssumme 2023 den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Präsident des BKA, Holger Münch, haben am Donnerstag das "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität" in Berlin vorgestellt.