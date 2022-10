In Berlin sind Zehntausende Menschen aus Solidarität mit den Protesten im Iran durch das Regierungsviertel gezogen. Nach Einschätzung der Polizei waren am Nachmittag rund 80.000 Menschen vor Ort. In der Nacht und am frühen Morgen waren bereits zahlreiche Iraner aus Dutzenden Städten angereist, um die systemkritischen Proteste im Iran zu unterstützten.

In der islamische Republik am Persischen Golf dauern die Proteste gegen den autoritären Kurs des Regimes in Teheran bereits seit fünf Wochen an. Oftmals werden diese gewaltsam von Regierungseinheiten aufgelöst. Die Demonstration in Berlin verlief friedlich, die Polizei bezeichnete sie als "überwiegend störungsfrei". Angemeldet hatte die Demonstration das "Woman* Life Freedom Kollektiv", das sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran stark macht.