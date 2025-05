Leipzig als gutes Beispiel

Es geht aber auch anders. In Leipzig arbeitet der Berufsbetreuer Thomas Siebert. Auch er berichtet von einem hohen Arbeitspensum. Mit den Jahresberichten müssen Betreuer ihre Arbeit mit den Klienten dokumentieren. Siebert bezieht seine Klienten so gut es geht mit ein und will gemeinsam in Gesprächen Ziele festlegen.

Generell werde die Betreuung komplexer, meint er. Auch weil die Klienten immer jünger werden und oftmals noch mitten im Leben stehen. "Wir sind jetzt schon in einem chronisch unterfinanzierten System, wo uns zu wenig Zeit zur Verfügung steht für die Klienten", meint Siebert. Eine knappe Stunde dauere so ein Besuch bei einem Klienten im Schnitt. Danach gibt es viel Büroarbeit, zum Beispiel muss Siebert die Post von Ämtern und Versorgern bearbeiten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thomas Siebert arbeitet ausschließlich für das Amtsgericht Leipzig. Seine Vergütungsanträge werden im Regelfall zeitnah bearbeitet und ausgezahlt. Zwischen Antragstellung und Zahlungseingang liegt in einem Fall nur eine Woche. MDR INVESTIGATIV fragt nach, was hier anders gemacht wird. "Die zügige Auszahlung liegt an unserem gut eingearbeiteten Team. Allen Mitarbeitern [...] ist die wirtschaftliche Verantwortung gegenüber den Betreuern […] bewusst", antwortet das Amtsgericht Leipzig.

Dauerüberweisung noch keine Pflicht

Ganz anders, als es Christian Kästner in Sachsen-Anhalt erlebt. Dabei gibt es für die Gerichte bereits eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert zu zahlen: per Dauerüberweisung. Der Betreuer stellt für jeden Klienten nur einmalig einen Antrag, nach Prüfung wird gezahlt. "Das stand im Gesetz eigentlich schon drinnen", erklärt Kästner. "Dann müsste man nur einmal einen Antrag stellen und immer zum Ende des Quartals bekommen wir dann die Vergütung auf unser Konto. Aber ich kenne das von kaum einem Gericht in Sachsen-Anhalt, weil man sagt: die technischen Voraussetzungen sind nicht da."

Diese sogenannte Dauervergütung bietet nach Aussage des BdB-Vorsitzenden Thorsten Becker viele Vorteile. "Das würde natürlich zu einer erheblichen Arbeitsentlastung auch bei den Gerichten, im Übrigen auch bei den beruflichen Betreuern, führen." Mehr als die Hälfte derjenigen Amtsgerichte Sachsens und Thüringens, die auf Anfrage von MDR INVESTIGATIV antworten, nutzen die Dauervergütung nicht. Als Hauptgrund nennen Thüringer Amtsgerichte technische Probleme. Aus Sachsen-Anhalt: keine gesonderte Antwort.

"Ich fürchte, da hat man vielleicht eine Entwicklung einfach ein Stück weit verschlafen und muss jetzt dringend nacharbeiten, um auf den Stand der Zeit zu kommen", sagt Becker.