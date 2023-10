Im Freistaat ist die Zahl der Betrügereien bei Fahrprüfungen in diesem Jahr deutlich gestiegen. 90 hat der TÜV-Verband gezählt – deutlich mehr als im Vorjahr und damit auch mehr als in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Aber auch dort sind die Zahlen hochgegangen. TÜV-Sprecher Richard Goebelt spricht von einem bundesweiten Trend, besonders befeuert durch die Metropolen. "Wir haben einen Anstieg in den letzten acht Jahren um mehr als das Dreifache. Wir hatten 2014 noch ungefähr 500 Betrugsfälle festgestellt. Jetzt waren es bereits über 2.700 in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Und was auch feststellbar ist: dass die kriminelle Energie und die Technik, die sich dahinter verbirgt, die zur Anwendung kommt, immer perfider wird."