Wohnung beräumt und dafür Geld vom Konto abgebucht?

Vor zwei Jahren seien nicht nur liebgewordene Dinge bei Carola Licht entfernt worden, für die Beräumung habe die Betreuerin sogar noch einige Tausend Euro haben wollen, berichtet die alte Dame: "Da habe ich gesagt: Sie haben doch schon alles rausgeräumt und das ist ganz schön viel wert." Als Jens Winkelmann Einblick haben wollte, habe die Betreuerin dies abgelehnt.

Wenige Tage später buchte die Betreuerin 6.100 Euro für "Wohnungsreinigung" vom Konto der alten Dame ab. Sie hatte noch die Kontovollmacht. MDR exakt fragt bei der Betreuerin nach – sie sagt am Telefon, dass sie kein Interesse habe, mit der Presse darüber zu sprechen.

Carola Licht im Gespräch mit der Reporterin in ihrer Wohnung. Bildrechte: MDR exakt Und das Amtsgericht, die Kontrollbehörde für rechtliche Betreuer? Jens Winkelmann schreibt mehrfach an das zuständige Amtsgericht Berlin-Pankow und weist auf die Probleme mit der Berufsbetreuerin hin. "Das Gericht hat gesagt, hier stehen zwei Sichten gegenüber", erklärt Winkelmann. Dazu könne das Gericht keine Stellung beziehen. "Wenn wir ein Problem mit der Betreuerin haben, müssen wir das zivilrechtlich klären." Eine Zivilklage kostet Zeit, Geld und Nerven – und der Ausgang ist ungewiss. Der ehrenamtliche Betreuer und die alte Dame fühlen sich alleingelassen.

MDR exakt fragt beim Amtsgericht Berlin-Pankow nach. Ein Interview wird mit dem Hinweis auf die sensiblen Persönlichkeitsrechte in Betreuungsverhältnissen abgelehnt. Allgemein heißt es: "Die Arbeitsbelastung durch Betreuungssachen im gerichtlichen Alltag ist aus Sicht der Berliner Amtsgerichte immer weiter angewachsen [... und] auch inhaltlich immer aufwendiger [geworden]." In Berlin hat es im Jahr 2021 etwa 60.000 Betreuungsfälle gegeben.

Eine Stiftung beschäftigt sich mit Hunderten Betrugsfällen

Vermögensdelikte durch Betreuer sind keine Einzelfälle. Rechtsanwalt Volker Thieler hat in München eine Stiftung gegründet, die sich mit hunderten Betrugsfällen in Betreuungssachen beschäftigt. Der Professor für Mietrecht kritisiert: "Betreuer kann in Deutschland jeder werden. Es gibt überhaupt kein Berufsbild." Es werde kein Studium benötigt, es reiche die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses.

"Man braucht für eine Würstchenbude sechs Genehmigungen, als Betreuer braucht man gar keine." Volker Thieler Rechtsanwalt

Das ändert sich ab dem 1 .Januar 2023. Dann tritt ein neues Betreuungsgesetz in Kraft, das auch eine zwingende Fortbildung für künftige Berufsbetreuer vorsieht. Doch ob das auch vor einem Missbrauch der weitreichenden Vollmachten schützt, daran zweifelt Anwalt Thieler. Aktuell melden sich gut 400 Betroffene pro Monat wegen Vermögensdelikten durch Betreuer in seiner Kanzlei. Dabei seien alle Arten dabei, "von Diebstahl bis Unterschlagung, alles was das Strafgesetz vorsieht".

"Was wir sehr stark bemängeln, sind die Fälle wo der Betreuer die Wohnungen der alten Menschen auflösen und mit den alten Menschen nicht reden", sagt Anwalt Thieler. Die Sachen würden einfach weggeworfen, vernichtet und "wenn dann die Angehörigen kommen und sagen, wir wollen die alten Bilder, die Erinnerungen an meinen Vater, dann kriegen sie nichts".

Studie zeigt: Mangelnde Kontrollen durch Amtsgerichte

Eine Studie der Universität Hannover und der Polizeihochschule Münster hat Vermögensdelikte in Betreuungsverhältnissen näher untersucht, Strafgerichtsakten, mit 112 Geschädigten ausgewertet. Dabei ging es um Schäden zwischen 1.000 und 190.000 Euro. Im Durchschnitt waren es 20.000 Euro. Ein Grund für solche Betrugsfälle, so die Studie: Mangelnde Kontrollen durch überlastete Amtsgerichte.

MDR exakt fragt beim Bundesverband der Berufsbetreuer nach. Der vertritt etwa die Hälfte der gut 16.000 rechtlichen Betreuer in Deutschland. Wie können solche Fälle verhindert werden? "Jede misslungene Betreuung, jede Betreuung, in der eine Straftat begeht, ist eine zu viel", antwortet der Vorsitzende des Bundesverbandes der Berufsbetreuer, Thorsten Becker. "Wir glauben, dass es in manchen Bereichen sinnvoll wäre, das Vier-Augen-Prinzip einzuführen." So etwas könne etwa beim Betreten der Wohnung oder dem Öffnen von Schließfächern hilfreich sein. "Das dient zum einem dem Schutz der Klientin, es dient zum anderen dem Schutz der Kolleginnen und Kollegen vor ungerechtfertigten Anschuldigungen."

Es ist eine Empfehlung, die nicht ins neue Betreuungsgesetz aufgenommen wurde. Im Fall von Carola Licht hätte das Vier-Augen-Prinzip vielleicht viel Leid verhindern können.