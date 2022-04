Gilbert Lupfer ist der Vorstand des Hauses. Er sagt, in den Museen und Depots der postsowjetischen Staaten lagern noch immer reihenweise Kulturschätze aus Deutschland – in siebenstelliger Zahl: "Ich kenne es am besten aus Dresden, von den Staatlichen Kunstsammlungen, wo es um Hunderttausende von Objekten ging, die 1945 in die Sowjetunion verbracht wurden. Es ist speziell ein Thema der Museen in der ehemaligen DDR, das betrifft Museen in der alten Bundesrepublik nur sehr, sehr punktuell."