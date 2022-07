Deshalb sei es wichtig, weiterhin um junge Menschen zu werben und in die ländliche Infrastruktur zu investieren, sagt der CDU-Politiker Wähner. Dabei spielten dem Freistaat der gesamtwirtschaftliche Trend und das Angebot an Ausbildungsplätzen in die Hände. Er beobachte, "dass Menschen, die damals gegangen sind, jetzt, gerade an dem Punkt, wo Familie da ist, den Weg wieder in die Heimat finden und sagen: 'Es gibt da jetzt gute Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen.' Da habe ich einzelne Fälle in meiner Gemeinde, die jetzt hier in einer leitenden Position in einer Firma sind und vorneweg auch viele Jahre in Baden-Württemberg gewesen sind."